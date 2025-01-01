Черчесов назвал лучших футболистов РПЛ по итогам 2024 года

Главный тренер сборной Казахстанаотметил нескольких игроков российской Премьер-лиги по итогам 2024-го года.

«Футболист года в России? Кандидатов много. Симпатий и антипатий у меня нет, в такие моменты надо быть справедливым. Джон Кордоба проводит хороший сезон, Угальде много забивает, Барко хорошо проявил себя.

Максим Глушенков здорово играет, жаль, что травмы получил. Отмечу Алексея Батракова, его можно назвать открытием чемпионата», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).