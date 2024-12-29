В поединке 18-го тура Серии Апроведут очную встречу, которая состоится 29 декабря в 20:00 по мск.

«Юве» выиграл два последних поединка. В Кубке Италии туринцы разгромили «Кальяри» 4:0, после чего они отравились в гости к «Монце» и там победили 2:1. Дома в нынешнем сезоне Серии А «Ювентус» не проигрывал, хотя на выезде хозяева играют лучше. Предстоящий поединок — это шанс для «бьянконери» подняться по турнирной таблице на 5-е место.

«Фиорентина» — сосед «Юве» в таблице. «Фиалки» идут на 5-й строчке. Они проиграли два матча подряд, что позволило «зебрам» догнать их по очкам. Очередное поражение опустит команду ниже. Гости проиграли «Болонье» 0:1 и «Удинезе» 1:2. Уступив «Болонье», «Фиорентина» потерпела первое выездное поражение за последние 5 игр.

Прогнозы и ставки

«Бьянконери» выиграли 3 последних матча против «фиалок» с одинаковым счетом 1:0. Есть тенденция на низовой тотал.

Ставки букмекеров на матч следующие: 1.95 на победу «Ювентуса», 3.30 на ничью, 4.60 на победу «Фиорентины».

Эксперты LiveSport.Ru предложили две ставки на матч. Узнать какие именно, можно в традиционном прогнозе редакции.

ИИ проанализировал статистику команд и пришел к выводу, что «Ювентус» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

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