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    «Манчестер Сити» — «Эвертон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон»

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Эвертоном» в стартовом матче 18-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 17-ти матчах. На счету «горожан» 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 29:25.

    На прошедших выходных «Манчестер Сити» уступил на выезде «Астон Вилле» со счетом 1:2. Это поражение стало для команды Гвардиолы вторым подряд после неудачи с «Манчестер Юнайтед» (1:2) и шестым в последних восьми матчах.

    Кроме того, «Манчестер Сити» проиграл и в крайнем туре Лиги Чемпионов, не сумев забить «Ювентусу» — 0:2. После 6-го тура «горожане» занимают 22-е место в турнирной таблице.

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    «Эвертон»

    «Эвертон» с 16-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В 16-ти матчах «ириски» одержали 3 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, забив 14 голов и пропустив 21 мяч в свои ворота.

    Два последних матча с участием «Эвертона» завершились без голов. Команда Шона Дайча отобрала очки у двух лондонских команд — «Арсенала» (0:0) и «Челси» (0:0). До этого «Эвертон» разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0.

    Личные встречи

    «Манчестер Сити» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона АПЛ — 3:1 в гостях и 2:0 дома.

    В последних 10-ти встречах на счету «горожан» 9 побед, один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» с коэффициентом 1.95.

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