Эмери: Морган Роджерс очень важен для «Астон Виллы»

Наставник «Астон Виллы»похвалил хавбека. Тренер отметил, что футболист очень важен для команды. Однако Эмери признался, что хочет от игрока большего.

«Нам нужно его количество голов и результативных передач, и более-менее он этого добивается. Я очень требователен к нему, к команде, к себе. Морган очень важен для нас.

Мне нужна его игра в каждом матче, который мы проводим, причём с разными целями — иногда играть "десятку", иногда на левом фланге, в обороне и нападении, отдавать голевые передачи, забивать голы, проникать в штрафную, взаимодействовать с нашими полузащитниками и обороной, когда мы продвигаемся с мячом. На нём лежит большая ответственность за мою идею, стиль, и, конечно, я стараюсь всячески его подталкивать. Я очень доволен им, но хочу от него большего», — приводит слова Эмери сайт «Астон Виллы».

Календарь и таблица АПЛ

Роджерс в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.