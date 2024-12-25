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    Эмери: Морган Роджерс очень важен для «Астон Виллы»

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    Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери похвалил хавбека Моргана Роджерса. Тренер отметил, что футболист очень важен для команды. Однако Эмери признался, что хочет от игрока большего.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Нам нужно его количество голов и результативных передач, и более-менее он этого добивается. Я очень требователен к нему, к команде, к себе. Морган очень важен для нас.

    Мне нужна его игра в каждом матче, который мы проводим, причём с разными целями — иногда играть "десятку", иногда на левом фланге, в обороне и нападении, отдавать голевые передачи, забивать голы, проникать в штрафную, взаимодействовать с нашими полузащитниками и обороной, когда мы продвигаемся с мячом. На нём лежит большая ответственность за мою идею, стиль, и, конечно, я стараюсь всячески его подталкивать. Я очень доволен им, но хочу от него большего», — приводит слова Эмери сайт «Астон Виллы».

    Календарь и таблица АПЛ

    Роджерс в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 17 матчей, забил 5 голов и сделал три результативные передачи.

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