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    В «Валенсии» сообщили о расставании с главным тренером Барахой

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    Рубен Бараха покинул пост главного тренера «Валенсии». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Рубен Бараха
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    Рубен Бараха

    Стало известно, что руководство «Валенсии» приняло решение уволить Бараху из-за неудовлетворительных результатов команды.

    «Динамика результатов в этом сезоне потребовала принятия решения, которое было очень непростым, но которое было принято с целью переломить ситуацию и добиться лучших результатов», — говорится в заявлении клуба.

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  • Сегодня

    • После 18-и туров в испанской Примере «Валенсия» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 12-ю очками в активе, отставая от 17-й позиции на 4 балла.

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