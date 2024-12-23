В «Валенсии» сообщили о расставании с главным тренером Барахой

покинул пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что руководство «Валенсии» приняло решение уволить Бараху из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Динамика результатов в этом сезоне потребовала принятия решения, которое было очень непростым, но которое было принято с целью переломить ситуацию и добиться лучших результатов», — говорится в заявлении клуба.

После 18-и туров в испанской Примере «Валенсия» занимает предпоследнее 19-е место в таблице с 12-ю очками в активе, отставая от 17-й позиции на 4 балла.