Мареска — о матче с «Эвертоном»: Доволен одним очком

Главный тренер «Челси»прокомментировал игру своей команды в матче против «Эвертона» (0:0) в рамках 17-го тура АПЛ.

«Я очень счастлив. Это была настоящая игра. Я очень счастлив, потому что игра ребят была фантастической. Я сказал футболистам, что счастлив больше, чем после прошлой победы над "Брентфордом". Мы старались изо всех сил. Конечно, всегда можно сделать что-то лучше, но мы очень счастливы, потому что играть на этом стадионе сложно — и не только нам», — сказал Мареска в программе Match of the Day.

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В следующем туре «Челси» сразится дома с «Фулхэмом». Игра пройдет 26 декабря.