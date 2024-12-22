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    Мареска — о матче с «Эвертоном»: Доволен одним очком

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игру своей команды в матче против «Эвертона» (0:0) в рамках 17-го тура АПЛ.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Я очень счастлив. Это была настоящая игра. Я очень счастлив, потому что игра ребят была фантастической. Я сказал футболистам, что счастлив больше, чем после прошлой победы над "Брентфордом". Мы старались изо всех сил. Конечно, всегда можно сделать что-то лучше, но мы очень счастливы, потому что играть на этом стадионе сложно — и не только нам», — сказал Мареска в программе Match of the Day.

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    В следующем туре «Челси» сразится дома с «Фулхэмом». Игра пройдет 26 декабря.

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