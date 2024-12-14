14 декабря в 23:00 мсквстретятся на стадионе «Огюст Делон» в рамках 15-го тура чемпионата Франции.

«Реймс» не смог выиграть 3 последних матча в Лиге 1. Главной проблемой команды в пяти предыдущих выступлениях была слабая игра в атаке. Реализация подвела хозяев в прошлом туре, где они сыграли по нулям со «Страсбургом». «Реймс» не забил «Лансу» и проиграл 0:2. Потеряв несколько раз очки, клуб осел на 10-й позиции с 19 очками.

У «Монако» сложная неделя. Это второй выезд подряд. 11 декабря гости играли в Лондоне против «Арсенала» (0:3). Теперь придется постараться не ударить в грязь лицом, чтобы продолжить подъем по таблице Лиги 1, так как в прошлом матче «монегаски» обыграли 2:0 «Тулузу». После этого матча коллектив набрал 29 очков и сейчас занимает 3-е место.

Прогнозы и ставки

В основном прогнозы такые, что «Монако» ждет непростой поединок. Плотный график даст о себе знать. «Реймс» может этим воспользоваться.

У букмекеров по цифрам не все так однозначно: 3.25 на «Реймс», 3.60 на ничью и 2.24 на «Монако».

Искусственный интеллект оценил шансы «Реймса» и предсказал ему победу со счетом 2:0.

LiveSport.Ru выпустил прогноз с коэффициентом 2.02, в котором упор делается на тотал поединка.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реймс» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам