«Гент» разгромил «Бачку Тополу», «Пафос» выиграл у «Целе» в ЛК

Завершились четыре матча пятого тура общего этапа Лиги конференций.

Бельгийский «Гент» разгромил на своем поле сербскую «Бачку Тополу» со счетом 3:0.

Голы в этом матче забивали Мак Дин (8-я), Омри Гандельман (13-я), Франк Сурдез (20-я).

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Гент — ТСЦ 3:0 Голы: 1:0 Max Dean (пенальти) (8'), 2:0 Омри Гандельман (13'), 3:0 Франк Уильям Сурдес (20') Гент: Дави Руф, Тиагу Араужу (Уго Гамбор, 64'), Цуёси Ватанабэ, Стефан Митрович, Арчи Браун, Омри Гандельман, Матиас Делор, Момоду Сонко (Тибе де Влигер, 74'), Франк Уильям Сурдес (Элио Варела, 64'), Atsuki Ito (Свен Кумс, 74'), Max Dean (Андри Гудьонсен, 83') ТСЦ: Велько Илич, Неманья Петрович, Матея Джёрджевич, Петар Станич (Джордже Гордич, 82'), Ифет Джаковац, Михайло Баняц (Престиж Мбунгу, 62'), Милан Радин, Милош Пантович (Марко Лазетич, 82'), Александр Чиркович (Бенце Шош, 74'), Dusan Stevanovic, Stefan Jovanovic (Вукашин Крстич, 74') Предупреждения: Ифет Джаковац (35'), Петар Станич (47'), Уго Гамбор (90 + 2'), Марко Лазетич (90 + 4')

После этого у «Гента» стало 13 очков, он идет в середине турнирной таблицы. «Бачка Топола» с 4 очками располагается в нижней части.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

Кипрский «Пафос» уверенно обыграл словенский «Целе» — 2:0.

В этом матче отличились Влад Драгомир (48-я), Жоао Коррейя (63-я) и Сайду Алиума (90+6-я).

У «Пафоса» стало 9 очков, он пока на 12-й строчке. «Целе» идет в нижней части с 4 очками.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Пафос — Целе 2:0 Голы: 1:0 Влад Драгомир (48'), 2:0 Жоау Коррейя (63') Пафос: Ивица Ивушич, Бруно Кабрера, Давид Гольдар, Деррик Люккассен, Костас Пилеас (Рафаэл, 59'), Жоау Коррейя (Жажа, 67'), Пепе (Мустафа Нам, 85'), Влад Драгомир, Иван Шуньич, Хайро (Андерсон, 85'), Муамер Танкович (Домингош Кина, 85') Целе: Матьяж Розман, Марк Забуковник, Клемен Неманич, Давид Зец, Жан Карничник, Хуанхо Ньето (Дамьян Вуклисевич, 75'), Марио Квесич (Свит Сешлар, 56'), Тамар Светлин, Марко Дулка (Клеман Лерно, 67'), Алёша Матко (Эдмилсон Фильо, 75'), Иван Брнич Предупреждения: Тамар Светлин (17'), Деррик Люккассен (23'), Жоау Коррейя (28'), Костас Пилеас (36'), Мустафа Нам (90 + 1')

Прогнозы и ставки на футбол

Кипрская «Омония» была сильнее австрийского «Рапида» на своем поле — 3:1.

У победителей голы на счету Андроникоса Какуллиса (52-я) и Вилли Семедо (66-я).

У гостей единственный мяч забил Дион Бельо (62-я).

У «Омонии» после этой игры стало 6 очков, а у «Рапида» осталось десять.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Омония — Рапид Вена 3:1 Голы: 1:0 Андроникос Какулис (52'), 1:1 Дион Белё (62'), 2:1 Вилли Семедо (66'), 3:1 Саиду Алиум (90 + 6') Омония: Фрэнсис Узохо, Альфа Дионку, Сену Кулибали, Филип Хеландер, Янис Кусулос (Новица Эракович, 76'), Амин Хаммас, Матео Марич, Харалампос Харалампус (Саиду Алиум, 76'), Велько Шимич (Яннис Масурас, 90'), Лойзос Лойзу (Вилли Семедо, 64'), Андроникос Какулис (Ангелос Неофиту, 77') Рапид Вена: Никлас Хедль, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович (Jakob Scholler, 46'), Бендегуз Болла, Дион Белё, Луис Шауб (Ноа Бишоф, 77'), Лукас Гргич, Мамаду Сангаре (Dennis Kaygin, 83'), Йонас Ауэр, Николаус Вурмбранд (Гвидо Бургшталлер, 67'), Маттиас Зайдль (Исак Янссон, 46') Предупреждения: Ненад Цветкович (31'), Матео Марич (51'), Мамаду Сангаре (74')

Чешская «Млада Болеслав» обыграла дома польскую «Ягеллонию» — 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар на 76-й минуте Патрика Выдры. «Млада Болеслав» теперь имеет 6 очков, а «Ягеллония» осталась с 10-ю.