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    Анчелотти поблагодарил Чуамени за альтруизм

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника команды Орельена Чуамени, который в этом сезоне выступает не на своей позиции.

    Орельен Чуамени — полузащитник «Реала»
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    Орельен Чуамени — полузащитник «Реала»

    «Мы должны поблагодарить Чуамени, потому что он играет на позиции, которая ему не принадлежит. Орельен делает это для команды, проявляя большой альтруизм, и к нему нет никаких нареканий.

    Он старается изо всех сил. Не случайно то, что мы победили в последних двух встречах. Но необходимо помнить, что это не его позиция. Очень благодарен Чуамени за все его усилия», — приводит слова Анчелотти AS.

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