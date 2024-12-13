Анчелотти поблагодарил Чуамени за альтруизм

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды, который в этом сезоне выступает не на своей позиции.

«Мы должны поблагодарить Чуамени, потому что он играет на позиции, которая ему не принадлежит. Орельен делает это для команды, проявляя большой альтруизм, и к нему нет никаких нареканий.

Он старается изо всех сил. Не случайно то, что мы победили в последних двух встречах. Но необходимо помнить, что это не его позиция. Очень благодарен Чуамени за все его усилия», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал» 12 матчей в рамка испанской Примеры и не отметился результативными действиями.