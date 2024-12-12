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    «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Виктория Пльзень Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 6-м туре Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Виктории» Пльзень. Поединок состоится 12 декабря в 20:45 мск.

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    Команды идут рядом в турнирной таблице, имея по 9 очков. Единственное различие в том, что МЮ забил 10 голов, а «Виктория» — на один гол меньше.

    В последних матчах турнира хозяева с одинаковым результатом 2:1 обыграли «Реал Сосьедад» и «Динамо» Киев. «Ман Юнайтед» всухую выиграл у ПАОКа 2:0 и со счетом 3:2 победил «Буде-Глимт».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Разберем букмекерские коэффициенты и прогнозы на поединок.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 5.30 на «Викторию», 4.25 на ничью и 1.63 на «Ман Юнайтед».

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.12.

    • Прогноз от искусственного интеллекта: «Виктория» победит со счетом 4:3.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед» и других поединков 6-го тура Лиги Европы на сайте LiveCup.Run.

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