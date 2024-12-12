Команды идут рядом в турнирной таблице, имея по 9 очков. Единственное различие в том, что МЮ забил 10 голов, а «Виктория» — на один гол меньше.
В последних матчах турнира хозяева с одинаковым результатом 2:1 обыграли «Реал Сосьедад» и «Динамо» Киев. «Ман Юнайтед» всухую выиграл у ПАОКа 2:0 и со счетом 3:2 победил «Буде-Глимт».
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Прогнозы и ставки
Разберем букмекерские коэффициенты и прогнозы на поединок.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 5.30 на «Викторию», 4.25 на ничью и 1.63 на «Ман Юнайтед».
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.12.
- Прогноз от искусственного интеллекта: «Виктория» победит со счетом 4:3.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед» и других поединков 6-го тура Лиги Европы на сайте LiveCup.Run.
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