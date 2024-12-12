В 6-м туре Лиги Европы УЕФАсыграет в гостях у. Поединок состоится 12 декабря в 20:45 мск.

Команды идут рядом в турнирной таблице, имея по 9 очков. Единственное различие в том, что МЮ забил 10 голов, а «Виктория» — на один гол меньше.

В последних матчах турнира хозяева с одинаковым результатом 2:1 обыграли «Реал Сосьедад» и «Динамо» Киев. «Ман Юнайтед» всухую выиграл у ПАОКа 2:0 и со счетом 3:2 победил «Буде-Глимт».

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Прогнозы и ставки

Разберем букмекерские коэффициенты и прогнозы на поединок.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 5.30 на «Викторию», 4.25 на ничью и 1.63 на «Ман Юнайтед».

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.12.

Прогноз от искусственного интеллекта: «Виктория» победит со счетом 4:3.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед» и других поединков 6-го тура Лиги Европы на сайте LiveCup.Run.

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