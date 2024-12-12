1-й таймАстана — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Астана» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    «Астана» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Челси Астана Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В Лиге конференций продолжается общий этап. В 5-м туре состоится встреча «Астаны» и «Челси». Команды начнут в 18:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Для «Астаны» это будет серьезное испытание. «Челси» — главный фаворит турнира и лидер текущего розыгрыша. Лондонцы набрали 12 очков без особых проблем. В прошлом туре они всухую со счетом 2:0 выиграли у «Хайденхайма», а перед этим разгромили армянский «Ноа» 8:0.

    У «Астаны» сейчас безвыигрышная полоса в ЛК. Клуб сыграл вничью с португальской «Виторией». Были поражения от «Нью-Сейнтс» (0:2) и кипрского «Пафоса» (0:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    «Челси» — однозначный фаворит и ждать чуда, наверное, не стоит. Скорее всего, что «аристократам» обеспечена легкая прогулка к успеху.

    • Букмекеры дают на его победу коэффициент 1.18. Ничья выставлена с котировкой 7.80, а победа «Астаны» — с коэффициентом 14.70.

    • В прогнозе LiveSport.Ru можно найти две ставки за 2.31 и 1.96. Эксперты сайта уверенны, что «Челси» не оставит сопернику шансов.

    • ИИ спрогнозировал сухую победу «Челси» со счетом 2:0.

    Смотреть матч

    Прямую трансляцию матча «Астана» — «Челси» смотрите на сайте LiveCup.Run, который также дает возможность следить за всеми событиями в еврокубках и топовых турнирах Европы.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Нанесет ли «Аякс» первое поражение «Лацио» в ЛЕ?
  • «Аякс» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры