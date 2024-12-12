В Лиге конференций продолжается общий этап. В 5-м туре состоится встреча. Команды начнут в 18:30 по мск.

Для «Астаны» это будет серьезное испытание. «Челси» — главный фаворит турнира и лидер текущего розыгрыша. Лондонцы набрали 12 очков без особых проблем. В прошлом туре они всухую со счетом 2:0 выиграли у «Хайденхайма», а перед этим разгромили армянский «Ноа» 8:0.

У «Астаны» сейчас безвыигрышная полоса в ЛК. Клуб сыграл вничью с португальской «Виторией». Были поражения от «Нью-Сейнтс» (0:2) и кипрского «Пафоса» (0:1).

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Прогнозы и ставки

«Челси» — однозначный фаворит и ждать чуда, наверное, не стоит. Скорее всего, что «аристократам» обеспечена легкая прогулка к успеху.

Букмекеры дают на его победу коэффициент 1.18. Ничья выставлена с котировкой 7.80, а победа «Астаны» — с коэффициентом 14.70.

В прогнозе LiveSport.Ru можно найти две ставки за 2.31 и 1.96. Эксперты сайта уверенны, что «Челси» не оставит сопернику шансов.

ИИ спрогнозировал сухую победу «Челси» со счетом 2:0.

Смотреть матч

Прямую трансляцию матча «Астана» — «Челси» смотрите на сайте LiveCup.Run, который также дает возможность следить за всеми событиями в еврокубках и топовых турнирах Европы.

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