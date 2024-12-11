Флик дисквалифицирован на два матча

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RFEF, немецкий специалист дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, и «Барселона» подаст апелляцию на это решение. Тренер был удален на 66-й минуте матча из-за протеста против решения судьи назначить пенальти в ворота «Барселоны». Как гласит протокол матча, Флик получил красную карточку «за выход из технической зоны с криками и жестикуляцией и протест против решения судьи».
Таким образом, если апелляция «Барселоны» не будет удовлетворена, Флик пропустит предстоящие матчи с «Леганесом» и «Атлетико».