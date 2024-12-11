Флик дисквалифицирован на два матча

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF) вынес наказание главному тренеру «Барселоны» Ханс-Дитеру Флику за его поведение в матче с «Бетисом» (2:2) в 16-м туре Ла Лиги.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RFEF, немецкий специалист дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, и «Барселона» подаст апелляцию на это решение. Тренер был удален на 66-й минуте матча из-за протеста против решения судьи назначить пенальти в ворота «Барселоны». Как гласит протокол матча, Флик получил красную карточку «за выход из технической зоны с криками и жестикуляцией и протест против решения судьи».

Таким образом, если апелляция «Барселоны» не будет удовлетворена, Флик пропустит предстоящие матчи с «Леганесом» и «Атлетико».