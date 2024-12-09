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    Мбаппе: Я уважаю Месси

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    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с форвардом Лионелем Месси. Ранее оба защищали цвета «ПСЖ».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в "ПСЖ" после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: "Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь". Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило.

    Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения», — приводит слова Мбаппе Canal+.

    Месси и Мбаппе вместе играли за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. После этого аргентинец перешел в «Интер Майами», а француз заключил соглашение с мадридским «Реалом».

    В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла в серии пенальти Францию со счетом 4:3.

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