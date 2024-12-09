Мбаппе: Я уважаю Месси

Нападающий «Реала»высказался о взаимоотношениях с форвардом. Ранее оба защищали цвета «ПСЖ».

«Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в "ПСЖ" после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: "Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь". Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило.

Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения», — приводит слова Мбаппе Canal+.

Месси и Мбаппе вместе играли за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. После этого аргентинец перешел в «Интер Майами», а француз заключил соглашение с мадридским «Реалом».

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла в серии пенальти Францию со счетом 4:3.