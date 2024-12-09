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    Черчесов: В сборной Казахстана идет перестройка

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    Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги 2024 года. Специалист отметил, что идет перестройка команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Каким получился 2024 год? Рабочим. Идет перестройка команды, сыграли в Лиге наций непростые матчи, которые многое дали нам. Сегодня, хотим мы того или нет, мы (тренерский штаб) единственные, кто встречается на таком уровне с сильными соперниками, я могу сказать, куда идет европейский футбол. Рад, что на себе испытал это, и, как тренер, делаю выводы», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

    Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне. Под его руководством команда набрала одно очко в шести матчах Лиги наций.

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