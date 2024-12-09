Батраков: Весной постараюсь не сбавить

Полузащитник «Локомотива»признался, что пока ему не всегда удается выполнять установку главного тренера «железнодорожников»

«Я стараюсь выполнять установку тренера. Что касается итогов, что-то получается, что-то нет. Где-то получилось забить, где-то отдать.

Постараюсь не сбавить весной», — приводит слова Батракова «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

Напомним, ранее представитель Батракова поставил под сомнение вероятность возможного перехода игрока в «Зенит».