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    Батраков: Весной постараюсь не сбавить

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признался, что пока ему не всегда удается выполнять установку главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Я стараюсь выполнять установку тренера. Что касается итогов, что-то получается, что-то нет. Где-то получилось забить, где-то отдать.

    Постараюсь не сбавить весной», — приводит слова Батракова «Чемпионат».

    Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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    • Напомним, ранее представитель Батракова поставил под сомнение вероятность возможного перехода игрока в «Зенит».

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