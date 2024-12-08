Нани завершил карьеру

Известный португальский полузащитникрешил завершить карьеру в возрасте 38 лет.

«Пришло время прощаться, я решил завершить карьеру профессионального игрока. Это было потрясающее приключение, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений в течение карьеры, которая длилась более 20 лет. Время начать все с чистого листа и сосредоточиться на новых целях и мечтах. Скоро увидимся!» — написал Нани в своих соцсетях.

Последней командой игрока стала «Эштрела» из Амадора. Известность Нани получил во время выступления за «Манчестер Юнайтед», где стал 4 раза чемпионом АПЛ и один раз обладателем ЛЧ.

Также в его карьере были «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсия», «Лацио», «Адана Демирспор» и другие команды. За сборную Португалии Нани провел 112 матчей и забил 23 мяча. В ее составе он выиграл Евро-2016.