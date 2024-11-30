«Черноморец» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

«Черноморец» Фото: globallookpress.com
На гол Артема Гуренко хозяева ответили автоголом Александра Теняева и точным ударом Ильи Родионова.
Футбол. Россия. Первая лига
Черноморец — Уфа 2:1
Голы: 0:1 Артём Гуренко (14'), 1:1 Александр Теняев (50'), 2:1 Илья Родионов (63') Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Мераби Уридия Уфа: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Глеб Захаров, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Pasevich R. Предупреждения: Анри Чичинадзе (29'), Дмитрий Стоцкий (57'), Дмитрий Стоцкий (68'), Олег Баклов (90+3')
«Черноморец» смог набрать 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. У «Уфы» осталось 20 баллов и 15-я строчка.