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    «Черноморец» в волевом стиле победил «Уфу»

    «Черноморец» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура Первой лиги «Черноморец» победил «Уфу» со счетом 2:1.

    «Черноморец»
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    «Черноморец»

    На гол Артема Гуренко хозяева ответили автоголом Александра Теняева и точным ударом Ильи Родионова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Уфа 2:1
    Голы: 0:1 Артём Гуренко (14'), 1:1 Александр Теняев (50'), 2:1 Илья Родионов (63') Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Мераби Уридия Уфа: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Глеб Захаров, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Pasevich R. Предупреждения: Анри Чичинадзе (29'), Дмитрий Стоцкий (57'), Дмитрий Стоцкий (68'), Олег Баклов (90+3')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Черноморец» смог набрать 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги. У «Уфы» осталось 20 баллов и 15-я строчка.

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