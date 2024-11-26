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    Кварацхелия может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

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    Грузинским полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией интересуется «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Mediaset.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Манкунианцы предлагают личный контракт 23-летнему футболисту в размере 8 млн евро в год плюс один млн евро в качестве подписного бонуса, тогда как неаполитанцы готовы сделать оклад € 6 млн за сезон.

    За Кварацхелию «МЮ» готов заплатить около € 100 млн, если до лета грузин не подпишет новый контракт с «Наполи».

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    • В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей за свой клуб, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. На портале Transfermarkt цена Кварацхелии равна € 80 млн, а его контракт действует до 2027 года.

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