Кварацхелия может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

Грузинским полузащитником «Наполи»интересуется, сообщает Sport Mediaset.

Манкунианцы предлагают личный контракт 23-летнему футболисту в размере 8 млн евро в год плюс один млн евро в качестве подписного бонуса, тогда как неаполитанцы готовы сделать оклад € 6 млн за сезон.

За Кварацхелию «МЮ» готов заплатить около € 100 млн, если до лета грузин не подпишет новый контракт с «Наполи».

В этом сезоне полузащитник провел 15 матчей за свой клуб, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. На портале Transfermarkt цена Кварацхелии равна € 80 млн, а его контракт действует до 2027 года.