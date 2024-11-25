Корредера: Артига адаптируется к игрокам, которыми располагает в «Химках»

Полузащитниквысказался о работе с главным тренером подмосковной команды

«Франк очень хороший человек. Он понимает футболистов, их нужды и проблемы. Всегда готов помочь. Как тренер Артига адаптируется к игрокам, которыми располагает. Его футбольная философия сформировалась в "Барселоне". Весь мир знает, как играет эта команда. Но Артига подстраивается под особенности лиги. Она сильно отличается от испанской.

Футбол в России более атлетичный, быстрый. Меньше контроля мяча. Франку нужно адаптироваться к чемпионату и подбору исполнителей, чтобы набирать очки и укреплять команду», — сказал Алекс Корредера Чемпионату.

После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 13-е место в таблице с 13-ю очками в активе.