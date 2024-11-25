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    Корредера: Артига адаптируется к игрокам, которыми располагает в «Химках»

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    Полузащитник «Химок» Алекс Корредера высказался о работе с главным тренером подмосковной команды Франком Артигой.

    Франк Артига — главный тренер «Химок»
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    Франк Артига — главный тренер «Химок»

    «Франк очень хороший человек. Он понимает футболистов, их нужды и проблемы. Всегда готов помочь. Как тренер Артига адаптируется к игрокам, которыми располагает. Его футбольная философия сформировалась в "Барселоне". Весь мир знает, как играет эта команда. Но Артига подстраивается под особенности лиги. Она сильно отличается от испанской.

    Футбол в России более атлетичный, быстрый. Меньше контроля мяча. Франку нужно адаптироваться к чемпионату и подбору исполнителей, чтобы набирать очки и укреплять команду», — сказал Алекс Корредера Чемпионату.

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