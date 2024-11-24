«Комо» — «Фиорентина»: счет матча 0:2, обзор голов

Мойзе Кен Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей в этой игре стали Ясин Адли и Мойзе Кин.
Футбол. Италия. Серия А
Комо — Фиорентина 0:2
Голы: 0:1 Ясин Адли (19'), 0:2 Мойзе Кин (68') Комо: Эмиль Аудеро, Эдоардо Гольданига, Альберто Доссена, Федерико Барба (Fellipe Jack, 79'), Альберто Морено, Марко Сала (Alessio Iovine, 46'), Янник Энгельгардт (Симоне Верди, 79'), Алиу Фадера (Андреа Белотти, 79'), Лукаш Да Кунья (Маттиас Браунёдер, 86'), Патрик Кутроне, Nico Paz Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери (Марин Понграчич, 81'), Пьетро Комуццо, Эдоардо Бове, Андреа Кольпани (Лукас Мартинес Куарта, 66'), Данило Катальди (Риккардо Соттиль, 56'), Ясин Адли, Мойзе Кин, Лукас Бельтран (Жонатан Иконе, 66'), Dodo Предупреждения: Nico Paz (29'), Лукас Бельтран (58'), Альберто Доссена (88')
Благодаря этой победе «Фиорентина» набрала 28 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. В активе «Комо» осталось 10 баллов и 17-я строчка.
В параллельной игре «Торино» и «Монца» сыграли вничью 1:1.
На гол Адама Масины гости ответили точным ударом Милана Джурича.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Монца 1:1
Голы: 1:0 Адам Масина (59'), 1:1 Милан Дюрич (63') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Себастьян Валюкевич, Сауль Коко, Адам Масина, Никола Влашич (Алию Н'Джи, 71'), Самуэле Риччи, Гвидас Гинейтис, Валентин Лацаро (Мергим Войвода, 71'), Че Адамс, Антонио Санабрия, Marcus Pedersen Монца: Стефано Турати, Гиоргос Кирьякопулос, Педру Перейра, Андреа Карбони, Роб Холдинг, Армандо Иццо, Милан Дюрич, Алессандро Бьянко, Варрен Бондо, Дани Мота (Джанлука Капрари, 87'), Дэниел Мальдини (Самуэль Виньято, 68') Предупреждения: Че Адамс (45'), Алессандро Бьянко (61'), Армандо Иццо (76')
После этой игре «Торино» (15) — 11-е, «Монца» (9) — 19-я.