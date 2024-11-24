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    «Пари НН» — «Динамо» Мх: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 16-м туре российской Премьер-лиги состоится соседей по турнирной таблице — «Пари НН» примет махачкалинское «Динамо». Хозяева идут на 10-м месте, а гости — на 11-м. Обе команды имеют по 15 очков.

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    Если «Динамо» подошло к матчу после победы, то у «Пари» было поражение. Махачкалинцы обыграли дома «Оренбург» 2:1, а нижегородцы потерпели неудачу в игре с московским «Динамо» со счетом 1:3.

    Если «Пари» не выиграет и в этот раз, то продлит свою безвыигрышную домашнюю серию до 8 поединков. При этом из семи имеющихся встреч в шести команда проиграла. Ну а гости выиграли только одну выездную встречу из 8 в этом сезоне.

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    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Обе команды практически равны по силам. Об этом свидетельствуют оценки аналитиков.

    • Букмекеры: 3.00 на «Пари», 2.65 на «Динамо». Ставка на ничью принимается с коэффициентом 2.95.

    • LiveSport.Ru: сайт предложил два варианта ставок с коэффициентами 3.00 и 2.30 в своем традиционном прогнозе.

    • Прогноз от ИИ: команды сыграют вничью, счет открыт не будет.

    Прямая трансляция

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо» Мх можно посмотреть на LiveCup.Run. Сайт также предлагает результаты в режиме онлайн, широкий выбор событий с подробной аналитикой и наличием коэффициентов.

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