24 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородский коллектив сейчас является середняком чемпионата России.

В настоящий момент команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Нижегородцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Пари НН» проиграл московскому «Динамо» (1:3).

До этого же подопечные Виктора Гончаренко переиграли «Ахмат» (2:0), но уступили «Спартаку» (0:2)

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также коллектив смог победить «Краснодар» (2:1) в Кубке страны, но покинул турнир, став последним в своей группе.

Не сыграют: травмированы Мамаду Маига, Константин Марадишвили, Дмитрий Тихий и Илья Жигулев.

Состояние команды: с приходом на тренерский мостик Виктора Гончаренко «Пари НН» преобразился и стал добывать результат.

Главной задачей команды является сохранить прописку в элите, однако думается, что ей по силам побороться даже за первую десятку.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинцы, которые проводят первый сезон в РПЛ, смотрятся довольно неплохо.

В настоящий момент команда из Махачкалы имеет на своем счету 15 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Махачкалинский коллектив смог забить всего девять мячей, а в свои ворота пропустил 14.

Последние матчи: в прошлом туре динамовцы переиграли «Оренбург» (2:1).

До этого «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) и сыграло вничью с «Акроном» (1:1).

Также подопечные Хасанби Биджиева проиграли «Спартаку» (0:1), но вышли в плей-офф Кубка России, где сыграют против «Сочи».

Не сыграют: травмирован только Александр Сандрачук.

Состояние команды: старт команды в РПЛ выдался хорошим. В клубе довольны результатами «Динамо». Команда не относится к когорте аутсайдеров.

Конечно, главной задачей команды остается закрепиться и остаться в РПЛ и пока что она с ней справляется на все 100 процентов.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл 2 из последних 3 матчей

«Динамо» выиграло только 1 из последних 11 официальных матчей

В первом круге «Пари НН» 8 августа переиграл «Динамо» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.75. Ничья — в 3.00, победа «Пари НН» — в 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.65 и 1.48 соответственно.

Прогноз: встречаются плюс-минус равные команды, которые являются неуступчивыми. В этой игре вполне возможна ничья.

Ставка: ничья за 3.00.

Прогноз: в последнее время обе команды постоянно забивают, поэтому могут поразить ворота друг друга и в этот раз.

Ставка: обе забьют за 2.30.