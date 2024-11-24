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    Смогут ли «Пари НН» и «Динамо» Махачкала определить сильнейшего?

    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 3.00) и прогноз на чемпионат России 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Динамо» Махачкала
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    Виктор Гончаренко (главный тренер «Пари НН»)
    24 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Ноября 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: нижегородский коллектив сейчас является середняком чемпионата России.

    В настоящий момент команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

    Пари НН — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Нижегородцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Пари НН» проиграл московскому «Динамо» (1:3).

    До этого же подопечные Виктора Гончаренко переиграли «Ахмат» (2:0), но уступили «Спартаку» (0:2)

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также коллектив смог победить «Краснодар» (2:1) в Кубке страны, но покинул турнир, став последним в своей группе.

    Не сыграют: травмированы Мамаду Маига, Константин Марадишвили, Дмитрий Тихий и Илья Жигулев.

    Состояние команды: с приходом на тренерский мостик Виктора Гончаренко «Пари НН» преобразился и стал добывать результат.

    Главной задачей команды является сохранить прописку в элите, однако думается, что ей по силам побороться даже за первую десятку.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: махачкалинцы, которые проводят первый сезон в РПЛ, смотрятся довольно неплохо.

    В настоящий момент команда из Махачкалы имеет на своем счету 15 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице.

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    • Махачкалинский коллектив смог забить всего девять мячей, а в свои ворота пропустил 14.

    Последние матчи: в прошлом туре динамовцы переиграли «Оренбург» (2:1).

    До этого «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) и сыграло вничью с «Акроном» (1:1).

    Также подопечные Хасанби Биджиева проиграли «Спартаку» (0:1), но вышли в плей-офф Кубка России, где сыграют против «Сочи».

    Не сыграют: травмирован только Александр Сандрачук.

    Состояние команды: старт команды в РПЛ выдался хорошим. В клубе довольны результатами «Динамо». Команда не относится к когорте аутсайдеров.

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    Конечно, главной задачей команды остается закрепиться и остаться в РПЛ и пока что она с ней справляется на все 100 процентов.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл 2 из последних 3 матчей

    • «Динамо» выиграло только 1 из последних 11 официальных матчей

    • В первом круге «Пари НН» 8 августа переиграл «Динамо» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.75. Ничья — в 3.00, победа «Пари НН» — в 2.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.65 и 1.48 соответственно.

    Прогноз: встречаются плюс-минус равные команды, которые являются неуступчивыми. В этой игре вполне возможна ничья.

    Ставка: ничья за 3.00.

    Прогноз: в последнее время обе команды постоянно забивают, поэтому могут поразить ворота друг друга и в этот раз.

    Ставка: обе забьют за 2.30.

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    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Пари НН» и «Динамо» Махачкала определить сильнейшего?
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