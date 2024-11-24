Пари НН
Динамо Мх
«Пари НН»
Турнирное положение: нижегородский коллектив сейчас является середняком чемпионата России.
В настоящий момент команда из Нижнего Новгорода имеет в своем активе 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
Пари НН — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров
Нижегородцы смогли 15 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Пари НН» проиграл московскому «Динамо» (1:3).
До этого же подопечные Виктора Гончаренко переиграли «Ахмат» (2:0), но уступили «Спартаку» (0:2)
Также коллектив смог победить «Краснодар» (2:1) в Кубке страны, но покинул турнир, став последним в своей группе.
Не сыграют: травмированы Мамаду Маига, Константин Марадишвили, Дмитрий Тихий и Илья Жигулев.
Состояние команды: с приходом на тренерский мостик Виктора Гончаренко «Пари НН» преобразился и стал добывать результат.
Главной задачей команды является сохранить прописку в элите, однако думается, что ей по силам побороться даже за первую десятку.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: махачкалинцы, которые проводят первый сезон в РПЛ, смотрятся довольно неплохо.
В настоящий момент команда из Махачкалы имеет на своем счету 15 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский коллектив смог забить всего девять мячей, а в свои ворота пропустил 14.
Последние матчи: в прошлом туре динамовцы переиграли «Оренбург» (2:1).
До этого «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) и сыграло вничью с «Акроном» (1:1).
Также подопечные Хасанби Биджиева проиграли «Спартаку» (0:1), но вышли в плей-офф Кубка России, где сыграют против «Сочи».
Не сыграют: травмирован только Александр Сандрачук.
Состояние команды: старт команды в РПЛ выдался хорошим. В клубе довольны результатами «Динамо». Команда не относится к когорте аутсайдеров.
Конечно, главной задачей команды остается закрепиться и остаться в РПЛ и пока что она с ней справляется на все 100 процентов.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл 2 из последних 3 матчей
- «Динамо» выиграло только 1 из последних 11 официальных матчей
- В первом круге «Пари НН» 8 августа переиграл «Динамо» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — совсем небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.75. Ничья — в 3.00, победа «Пари НН» — в 2.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.65 и 1.48 соответственно.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: встречаются плюс-минус равные команды, которые являются неуступчивыми. В этой игре вполне возможна ничья.
Ставка: ничья за 3.00.
Прогноз: в последнее время обе команды постоянно забивают, поэтому могут поразить ворота друг друга и в этот раз.
Ставка: обе забьют за 2.30.