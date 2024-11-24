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    Газизов: Никто не хотел проигрывать, потому старались меньше рисковать

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    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подвел итог матча против «Пари НН» (0:0).

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «И для "Пари НН", и для нас это была непростая игра. Никто не хотел проигрывать, потому старались меньше рисковать. Не то что игра была оборонительного плана, но пытались без ошибок играть. Сама турнирная таблица не позволяет. Тем более мы на выезде. Нижний все делал аккуратно. Обе команды подготовились.

    При этом у нас было четыре перестроения перед игрой. У Джапо случились кое‑какие вопросы с отравлением. Еще Шумахов плохо себя чувствовал, но это отговорки. Игра была до гола, но гола не получилось.

    Конечно, после прошлой игры хотелось забрать свое. Было такое ощущение. Сегодня судейская бригада хорошо отработала, вопросов не было. Если бы была игра, похожая на ту, что была в Каспийске, то было бы слишком много пересудов.

    Благодарен парням за самоотдачу. Тяжело. Тут всем непросто. И благодарен болельщикам, которые приехали нас поддержать. Видели флаги кавказских республик сегодня на стадионе», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 16 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Динамо» также с 16 баллами — 11-е.

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