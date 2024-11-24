Анчелотти: Мбаппе удачно сыграл на краю, а Винисиус — в центре

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Мы изменили расположение нападающих, Мбаппе удачно сыграл на краю, а Винисиус — в центре. Команда хорошо контролировала игру, у нас были хорошие ощущения после игры с "Осасуной", и сегодня они получили подтверждение.

Себальос сыграл важную роль, Гюлер многое дал команде за счет креативности на финальной трети поля, был близок к голу и показал разностороннюю игру. Мы можем доверять этим игрокам.

Асенсио меня удивил в том плане, что он играет как зрелый футболист, всегда выбирает хорошую позицию. Это значит, в молодежной команде с ним хорошо поработали», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Благодаря этой победе «Реал» смог набрать 30 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Леганеса» осталось 14 баллов и 14-я строчка.