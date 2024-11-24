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    Анчелотти: Мбаппе удачно сыграл на краю, а Винисиус — в центре

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Леганеса» (3:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы изменили расположение нападающих, Мбаппе удачно сыграл на краю, а Винисиус — в центре. Команда хорошо контролировала игру, у нас были хорошие ощущения после игры с "Осасуной", и сегодня они получили подтверждение.

    Себальос сыграл важную роль, Гюлер многое дал команде за счет креативности на финальной трети поля, был близок к голу и показал разностороннюю игру. Мы можем доверять этим игрокам.

    Асенсио меня удивил в том плане, что он играет как зрелый футболист, всегда выбирает хорошую позицию. Это значит, в молодежной команде с ним хорошо поработали», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Благодаря этой победе «Реал» смог набрать 30 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Леганеса» осталось 14 баллов и 14-я строчка.

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