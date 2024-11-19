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    Заурбек Тедеев: Нет сомнений, что со мной Дзюба откровенен

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал недавнее скандальное интервью форварда своего клуба Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Безусловно, такие вещи читать тяжело мне как тренеру, человеку, где он негативно отзывается о Галактионове и Семаке, но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен, я в этом даже не сомневаюсь. И я ни в коем случае не хочу ни осуждать его, ни поддерживать в этом мнении уж тем более.

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    • Я просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом, потому что для меня это важно прежде всего. И был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что вот какой‑то конфетно‑букетный период между мной и Дзюбой сейчас происходит. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал, у него есть цели и задачи, у меня есть цели и задачи, и они совместные во многом», — сказал тренер «Акрона» в эфире канала «Россия 24».

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    В своем интервью Дзюба сказал, что никогда не подаст руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову и Сергею Семаку из «Зенита» .

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