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    «Уфа» обыграла «Сокол» и покинула зону вылета

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    «Уфа» одержала победу над саратовским «Соколом» в домашнем матче 19-го тура Первой лиги.

    Андрей Анисимов
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    Андрей Анисимов

    Матч на стадионе «Нефтяник» в Уфе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Авторами забитых мячей в составе «Уфы» стали Андрей Анисимов (49-я минута) и Мигран Агеян (58).

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    «Уфа» после этого матча поднялась на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги — 20 очков. «Сокол» опустился на 15-ю строчку — 19 очков.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Сокол 2:0
    Голы: 1:0 Арсен Адамов (49'), 2:0 Мигран Агеян (58') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Александр Перченок, Мигран Агеян, Никита Мацхарашвили, Владислав Ложкин, Pasevich R. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Владлен Бабаев, Александр Гуз, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук Предупреждения: Дмитрий Иванов (42'), Александр Перченок (59'), Владислав Ложкин (78'), Алихан Шаваев (90+1')
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