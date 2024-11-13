проведут центральный матч 4-й группы Лиги В. В нем будет решаться вопрос лидерства. Обе команды идут рядом в таблице

Турки пока что держат первое место (10 очков), но валлийцы отстают всего на два балла. Они однозначно приехали за победой, однако выиграть у турков будет сложно, так как они демонстрируют хорошую форму на данный момент.

Хозяева выиграли 3 матча подряд, тогда как у сборной Уэльса две победы и ничья. К слову о ничьих. В первом туре Турция и Уэльс разошлись мировой с нулями на табло.

Прогнозы и ставки

Многие аналитики считают, что матч будет не слишком результативным. Возможно, на это повлиял прошлый результат.

Эксперты LiveSport.Ru опубликовали свой прогноз на этот матч с коэффициентом 3.80 .

опубликовали свой прогноз на этот матч с коэффициентом . Что касается букмекерской линии, то букмекеры дают на Турцию 1.71 , а на Уэльс — 5.00 . Ставки на тотал меньше/больше 2.5 принимаются с коэффициентами 1.86 / 1.94 .

, а на Уэльс — . Ставки на тотал меньше/больше 2.5 принимаются с коэффициентами / . Для ИИ фаворитом является Турция. По его расчетам она выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Турция — Уэльс смотрите на LiveCup.Run. Также на сайте доступны статистика и результаты, стартовые составы команд и коэффициенты букмекеров.

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