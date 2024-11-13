Турки пока что держат первое место (10 очков), но валлийцы отстают всего на два балла. Они однозначно приехали за победой, однако выиграть у турков будет сложно, так как они демонстрируют хорошую форму на данный момент.
Хозяева выиграли 3 матча подряд, тогда как у сборной Уэльса две победы и ничья. К слову о ничьих. В первом туре Турция и Уэльс разошлись мировой с нулями на табло.
Прогнозы и ставки
Многие аналитики считают, что матч будет не слишком результативным. Возможно, на это повлиял прошлый результат.
- Эксперты LiveSport.Ru опубликовали свой прогноз на этот матч с коэффициентом 3.80.
- Что касается букмекерской линии, то букмекеры дают на Турцию 1.71, а на Уэльс — 5.00. Ставки на тотал меньше/больше 2.5 принимаются с коэффициентами 1.86/1.94.
- Для ИИ фаворитом является Турция. По его расчетам она выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Турция — Уэльс смотрите на LiveCup.Run. Также на сайте доступны статистика и результаты, стартовые составы команд и коэффициенты букмекеров.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету