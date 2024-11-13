Если датчанам достаточно даже ничьи, то сербам нужно обязательно побеждать, чего они не делали уже два поединка. Последний раз гости выигрывали 12 октября, когда у себя дома одолели Швейцарию 2:0.
Дания в прошлом матче проиграла 1:2 Испании и таким образом «Алая гвардия» продлила свою безвыигрышную серию до трех поединков.
Прогнозы и ставки
Рассмотрим оценки аналитиков на предстоящий поединок. На бумаге нет явного фаворита.
- Букмекеры дают почти равные коэффициенты — 2.70 на Сербию и 2.90 на Данию. Ничья оценивается коэффициентом 3.25.
- Искусственный интеллект просчитал, что игра должна завершиться вничью 1:1.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе сделали смелое предсказание с коэффициентом 3.10.
Трансляция матча
На сайте LiveCup.Run смотрите прямую трансляцию матча Сербия — Дания. Там же можно ознакомиться с результатами, статистикой и составами команд.
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