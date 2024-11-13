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    Грузия — Украина: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В предстоящем поединке сборная Грузии будет отстаивать свою путевку в стыковой раунд, который может позволить команде попасть в Лигу А. Для этого хозяевам очень важно набрать 3 очка в игре со сборной Украины.

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    Отметим, что грузины проиграли в двух последних турах. В одном из поединков они как раз уступили украинцам (0:1). Примечательно, что в активе команды нет ни одной ничьи.

    Сборная Украины, наоборот, проиграла два стартовых тура, а затем начала набирать очки. После победы над Грузией гости сыграли вничью с Чехией (1:1).

    Прогнозы и ставки

    Многие аналитики склоняются на сторону Украины. По их мнению, с высокой долей вероятности результат должен повториться.

    • При этом букмекеры считают шансы команд равными: 2.70 на Грузию и 2.75 на Украину.

    • Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90.

    • У искусственного интеллекта победителем в виртуальной дуэли вышла Грузия. Она выиграла 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Грузия — Украина смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны статистика и коэффициенты букмекеров.

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