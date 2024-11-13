В предстоящем поединке сборнаябудет отстаивать свою путевку в стыковой раунд, который может позволить команде попасть в Лигу А. Для этого хозяевам очень важно набрать 3 очка в игре со сборной

Отметим, что грузины проиграли в двух последних турах. В одном из поединков они как раз уступили украинцам (0:1). Примечательно, что в активе команды нет ни одной ничьи.

Сборная Украины, наоборот, проиграла два стартовых тура, а затем начала набирать очки. После победы над Грузией гости сыграли вничью с Чехией (1:1).

Прогнозы и ставки

Многие аналитики склоняются на сторону Украины. По их мнению, с высокой долей вероятности результат должен повториться.

При этом букмекеры считают шансы команд равными: 2.70 на Грузию и 2.75 на Украину.

на Грузию и на Украину. Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90 .

составили прогноз на матч с коэффициентом . У искусственного интеллекта победителем в виртуальной дуэли вышла Грузия. Она выиграла 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Грузия — Украина смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны статистика и коэффициенты букмекеров.

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