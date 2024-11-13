Отметим, что грузины проиграли в двух последних турах. В одном из поединков они как раз уступили украинцам (0:1). Примечательно, что в активе команды нет ни одной ничьи.
Сборная Украины, наоборот, проиграла два стартовых тура, а затем начала набирать очки. После победы над Грузией гости сыграли вничью с Чехией (1:1).
Прогнозы и ставки
Многие аналитики склоняются на сторону Украины. По их мнению, с высокой долей вероятности результат должен повториться.
- При этом букмекеры считают шансы команд равными: 2.70 на Грузию и 2.75 на Украину.
- Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90.
- У искусственного интеллекта победителем в виртуальной дуэли вышла Грузия. Она выиграла 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Грузия — Украина смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны статистика и коэффициенты букмекеров.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600€Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету