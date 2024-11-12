Дзюба — про Галактионова: Он очень нерешительный

Нападающийрассказал об отрицательных качествах главного тренера

«Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный.

Слушает, читает все комментарии. Всё, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее нападающий заявил, что не пожмет руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Дзюба работал со специалистом в стане «железнодорожников» в период с 2023 по 2024 год.