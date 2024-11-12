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    Дзюба — про Галактионова: Он очень нерешительный

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об отрицательных качествах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный.

    Слушает, читает все комментарии. Всё, что напишут даже на заборе, он читает, это ему очень важно. Он хочет казаться для всех хорошим, таким сильным. А он очень нерешительный», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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    • Ранее нападающий заявил, что не пожмет руку главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Дзюба работал со специалистом в стане «железнодорожников» в период с 2023 по 2024 год.

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