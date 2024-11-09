«Реал» после продажи Чуамени хочет подписать игрока «Милана»

Полузащитник «Милана»попал в список трансферных целей мадридского

Ранее на этой неделе «Милан» выиграл у «Реала» (3:1) на «Сантьяго Бернабеу» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Рейндерс стал автором третьего гола в ворота «Королевского клуба».

По информации Fichajes, в «Реале» рассматривают Рейндерса в качестве замены для Орельена Чуамени.

Ранее сообщалось, что руководство «Мадрида» разочаровано игрой француза в этом сезоне и уже подыскивает игрока на его позицию.

Помимо «Реала», в подписании 26-летнего Рейндерса заинтересованы топ-клубы АПЛ, в том числе «Ливерпуль», который готов предложить «Милану» 50 миллионов фунтов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рейндерса в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Рейндерс провел за «Милан» 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.