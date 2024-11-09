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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    «Реал» после продажи Чуамени хочет подписать игрока «Милана»

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    Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс попал в список трансферных целей мадридского «Реала».

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    Ранее на этой неделе «Милан» выиграл у «Реала» (3:1) на «Сантьяго Бернабеу» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Рейндерс стал автором третьего гола в ворота «Королевского клуба».

    По информации Fichajes, в «Реале» рассматривают Рейндерса в качестве замены для Орельена Чуамени.

    Ранее сообщалось, что руководство «Мадрида» разочаровано игрой француза в этом сезоне и уже подыскивает игрока на его позицию.

    Помимо «Реала», в подписании 26-летнего Рейндерса заинтересованы топ-клубы АПЛ, в том числе «Ливерпуль», который готов предложить «Милану» 50 миллионов фунтов.

  • «Милан» предлагает Рейндерсу новый контракт
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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рейндерса в 30 миллионов евро.

    В текущем сезоне Рейндерс провел за «Милан» 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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