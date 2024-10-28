«Милан» предлагает Рейндерсу новый контракт

в ближайшее время намерен подписать новый контракт с полузащитником

По информации Corriere dello Sport, в итальянском клубе хотят как можно скорее решить этот вопрос в связи с интересом к игроку со стороны топ-клубов.

Источник утверждает, что в переходе Рейндерса заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

Действующий контракт Рейндерса с «Миланом» рассчитан до июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рейндерса в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Рейндерс провел за «Милан» 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.