«Милан» предлагает Рейндерсу новый контракт

Тиджани Рейндерс Фото: globallookpress.com
По информации Corriere dello Sport, в итальянском клубе хотят как можно скорее решить этот вопрос в связи с интересом к игроку со стороны топ-клубов.
Источник утверждает, что в переходе Рейндерса заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».
Действующий контракт Рейндерса с «Миланом» рассчитан до июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рейндерса в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Рейндерс провел за «Милан» 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.