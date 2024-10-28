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    «Милан» предлагает Рейндерсу новый контракт

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    «Милан» в ближайшее время намерен подписать новый контракт с полузащитником Тиджани Рейндерсом.

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    По информации Corriere dello Sport, в итальянском клубе хотят как можно скорее решить этот вопрос в связи с интересом к игроку со стороны топ-клубов.

    Источник утверждает, что в переходе Рейндерса заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

    Действующий контракт Рейндерса с «Миланом» рассчитан до июня 2028 года.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Рейндерса в 30 миллионов евро.

    В текущем сезоне Рейндерс провел за «Милан» 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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