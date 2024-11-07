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    «Реал» готов продать Чуамени за 60 млн евро

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    Мадридский «Реал» рассматривает возможность продажи полузащитника Орельена Чуамени.

    Орельен Чуамени
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    Орельен Чуамени

    По информации журналиста Саши Тавольери, в подписании французского футболиста заинтересован «Ливерпуль».

    Английский клуб уже общался по этому поводу с представителями игрок.

    Источник при этом утверждает, что «Реал» готов продать за Чуамени за 60 миллионов.

    Также отмечается, что после продажи Чуамени «Реал» планирует приобрести либо полузащитника «Манчестер Сити» Родри, либо Энцо Фернандеса из «Челси».

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    • Ранее сообщалось, что в «Реале» разочарованы игрой Чуамени в текущем сезоне.

    Transfermarkt оценивает стоимость Чуамени в 100 миллионов евро.

    «Реал» выкупил Чуамени у «Монако» летом 2022 года за 80 миллионов евро.

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