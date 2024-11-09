«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд: смотреть онлайн в прямом эфире

Очередной уикенд в немецкой Бундеслиге даст возможность узнать, развит ли дортмундскаясвой успех. «Шмели» сыграют на выезде св рамках 10-го тура.

Хозяева не побеждают уже 4 поединка. Но и соперники были не из легких. Сначала поражение команде нанес «Лейпциг» (0:2), после чего обидчиком уже выступила «Бавария» (0:4). Между тем, «Майнц» добился ничьи с гладбахской «Боруссией» (1:1) и сыграл нулевую с «Фрайбургом».

После поражения от «Аугсбурга» 1:2 и вылета из Кубка Германии «Боруссия» смогла набрать 3 очка в домашней встрече с «Лейпцигом», выиграв 2:1. Также коллектив минимально обыграл «Штурм» в ЛЧ (1:0), чем слегка улучшил свое положение в турнире.

Прогнозы и ставки

Что касается прогнозов и оценок, то здесь большинство на стороне «Боруссии».

При этом эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 1.80 в большей мере за хозяев.

Расстановка сил у букмекеров такая: 3.65 на «Майнц», 3.75 на ничью и за 1.96 можно взять победу «Боруссии».

ИИ сгенерировал смелый исход, при котором «Майнц» выиграет со счетом 2:1.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Боруссия» Д смотрите на сайте LiveCup.Run. Здесь можно также узнать подробную предматчевую информацию и составы команд на игру.