Майнц
Боруссия Д
«Майнц»
Турнирное положение: На текущий момент в турнирной таблице этот клуб идет на 13 строке с 10 очками, опережая на два пункта красную зону.
«Майнц» смог выиграть две встречи и девяти проведенных, четыре раза сыграл вничью и трижды уступил, забил 12 голов, а пропустил на мяч больше.
Майнц — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «карнавальщики» расписали гостевую мировую со счетом 0:0 с «Фрайбургом». Перед этим они крупно на своем поле уступили «Баварии» 0:4 в Кубке Германии и поделили очки с «Боруссией» М дома 1:1 в рамках Бундеслиги.
Не сыграют: Ханче-Ольсен и Буркартдт — в лазарете команды.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: Сейчас у «Майнца» 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. За этот период коллектив два раза сыграл вничью и дважды терпел фиаско, забив за все это время лишь один гол при семи пропущенных. До этого команда выиграла два гостевых поединка и потерпела одно домашнее фиаско.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: Коллектив из Дортмунда с 16 очками разместился на пятой строке в таблице, проигрывая семь пунктов лидеру.
«Боруссия» отпраздновала пять викторий, раз сыграла вничью и трижды уходила с поля поверженной, разница мячей составляет 17:15.
Последние матчи: В преддверии данной встречи «шмели» в рамках основного этапа Лиги чемпионов на своем поле минимально выиграли у австрийского «Штурма» со счетом 1:0 и закрепились там в топ-8. В предыдущем же поединке чемпионата страны они в родных стенах смогли переиграть «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.
Не сыграют: Зюле, Рейна и Дюранвиль травмированы, а Алжир Бенсебаини — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Боруссия» вышла победителем из своих двух предыдущих встреч, оба раза победив минимально и на своей территории. До этого дортмунды проиграли три поединка кряду в различных турнирах, уступив по итогам овертайма 0:1 «Вольфсбургу» в Кубке Германии, 2:5 в Мадриде «Реалу» в ЛЧ и 1:2 в гостях «Аугсбургу» в Бундеслиге. А ранее «черно-желтые» выиграли три матча из четырех при одном проигрыше.
Статистика для ставок
- В прошлом чемпионате «Майнц» разгромил дортмундев со счетом 3:0
- «Боруссия» до этого выиграла четыре из восьми очных игр при четырех мировых
- В трех из четырех предыдущих очных поединков этих команд принесли забитые голы в обе стороны
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 2.07, победа «Майнца» — 3.45, ничья — 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.33 соответственно.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.26Ротор — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Прогнозируем, что «Боруссия» потеряет очки в этом поединке, ведь она будет после непростого матча ЛЧ, да и к тому же не совсем удачно играет против «Майнца» на его поле.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.80.
Прогноз: И также поставим здесь еще на низовой тотал, потому что между собой эти коллективы зачастую выдают нерезультативные поединки.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.90.