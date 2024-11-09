В 10-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» дома сыграет против дортмундской «Боруссия». Матч пройдет 9 ноября и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: На текущий момент в турнирной таблице этот клуб идет на 13 строке с 10 очками, опережая на два пункта красную зону.

«Майнц» смог выиграть две встречи и девяти проведенных, четыре раза сыграл вничью и трижды уступил, забил 12 голов, а пропустил на мяч больше.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата «карнавальщики» расписали гостевую мировую со счетом 0:0 с «Фрайбургом». Перед этим они крупно на своем поле уступили «Баварии» 0:4 в Кубке Германии и поделили очки с «Боруссией» М дома 1:1 в рамках Бундеслиги.

Не сыграют: Ханче-Ольсен и Буркартдт — в лазарете команды.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: Сейчас у «Майнца» 4-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. За этот период коллектив два раза сыграл вничью и дважды терпел фиаско, забив за все это время лишь один гол при семи пропущенных. До этого команда выиграла два гостевых поединка и потерпела одно домашнее фиаско.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Коллектив из Дортмунда с 16 очками разместился на пятой строке в таблице, проигрывая семь пунктов лидеру.

«Боруссия» отпраздновала пять викторий, раз сыграла вничью и трижды уходила с поля поверженной, разница мячей составляет 17:15.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В преддверии данной встречи «шмели» в рамках основного этапа Лиги чемпионов на своем поле минимально выиграли у австрийского «Штурма» со счетом 1:0 и закрепились там в топ-8. В предыдущем же поединке чемпионата страны они в родных стенах смогли переиграть «РБ Лейпциг» со счетом 2:1.

Не сыграют: Зюле, Рейна и Дюранвиль травмированы, а Алжир Бенсебаини — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Боруссия» вышла победителем из своих двух предыдущих встреч, оба раза победив минимально и на своей территории. До этого дортмунды проиграли три поединка кряду в различных турнирах, уступив по итогам овертайма 0:1 «Вольфсбургу» в Кубке Германии, 2:5 в Мадриде «Реалу» в ЛЧ и 1:2 в гостях «Аугсбургу» в Бундеслиге. А ранее «черно-желтые» выиграли три матча из четырех при одном проигрыше.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Майнц» разгромил дортмундев со счетом 3:0

«Боруссия» до этого выиграла четыре из восьми очных игр при четырех мировых

В трех из четырех предыдущих очных поединков этих команд принесли забитые голы в обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 2.07, победа «Майнца» — 3.45, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.33 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Боруссия» потеряет очки в этом поединке, ведь она будет после непростого матча ЛЧ, да и к тому же не совсем удачно играет против «Майнца» на его поле.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.80.

Прогноз: И также поставим здесь еще на низовой тотал, потому что между собой эти коллективы зачастую выдают нерезультативные поединки.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.90.