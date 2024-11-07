«Ницца» ушла от поражения в матче с «Твенте», «Юнион» и «Рома» сыграли вничью в ЛЕ

Завершились три матча общего этапа Лиги Европы.

Французская «Ницца» на своем поле в меньшинстве сыграла вничью с «Твенте» — 2:2.

Голы в составе победителей на счету Даана Ротса (8-я) и Сэма Ламмерса (60-я).

Первый мяч у хозяев забил Жереми Бога (66-я). С 70-й минуты «Ницца» играла в меньшинстве. От поражения «Ниццу» спас Моамед-Али Шо, забивший на 90-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Ницца — Твенте 2:2 Голы: 0:1 Дан Ротс (8'), 0:2 Сэм Ламмерс (60'), 1:2 Жереми Бога (66'), 2:2 Мохамед-Али Чо (88') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито, Данте (Бадредин Буанани, 65'), Мельвен Бар, Юссуф Ндайишимие, Том Луше, Иссиага Камара (Жонатан Клосс, 46'), Тангай Н'Домбеле (Эванн Гессан, 65'), Юссуфа Мукоко (Мохамед-Али Чо, 46'), Гаэтан Лаборде (Жереми Бога, 65'), Софьян Диоп Твенте: Пшемыслав Титонь, Анасс Салах-Эддин, Алек Ван Хооренбек, Густаф Лагербильке, Барт ван Рой, Сайфалла Лтайеф (Митчелл ван Берген, 46'), Юри Регер, Матиас Кьёлё (Михел Влап, 57'), Гейс Бесселинк (Михал Садилек, 75'), Сэм Ламмерс (Рикки ван Волфсвинкель, 75'), Дан Ротс (Бас Кюйперс, 75') Предупреждения: Иссиага Камара (24'), Данте (49'), Барт ван Рой (80'), Моиз Бомбито (84'), Барт ван Рой (90') Удаление: Софьян Диоп (70')

Календарь и таблица Лиги Европы

«Юнион Сент-Жиллуаз» дома отобрал очки у «Ромы» — 1:1.

На 62-й минуте защитник итальянского клуба Джанлука Манчини открыл счет.

Бельгийцы смогли уйти от поражения на 77-й минуте после точного удара Кевина Макаллистера.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Юнион — Рома 1:1 Голы: 0:1 Джанлука Манчини (62'), 1:1 Кевин Макаллистер (77') Юнион: Антони Морис, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Росс Сайкс, Коки Матида, Шарль Ванхаутте, Ноа Садики, Анан Халаили (Kевин Родригес, 68'), Франьо Иванович (Софьян Буфаль, 79'), Мохаммед Фусейни (Ануар Аит-Эль-Хадж, 68'), Ousseynou Niang Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Анхелиньо, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини, Энцо Ле Фе (Никколо Писилли, 55'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Эльдор Шомуродов (Артем Довбик, 55'), Томмазо Бальданци (Матиас Соуле, 79'), Стефан Эль-Шаарави (Никола Залевский, 79') Предупреждения: Эльдор Шомуродов (4'), Зеки Челик (27'), Шарль Ванхаутте (89'), Росс Сайкс (90 + 2')

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Греческий «Олимпиакос» и шотландский «Рейнджерс» также не выявили победителя — 1:1.

У хозяев на 57-й минуте отличился Аюб Эль-Кааби. Счет сравнял через 7 минут Сирил Дессерс.