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    «Спортинг» разгромил «Ман Сити» в ЛЧ

    «Спортинг» — «Ман Сити»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче общего этапа Лиги чемпионов португальский «Спортинг» неожиданно победил английский «Манчестер Сити» — 3:1.

    Виктор Дьокереш — автор хет-трика
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    Виктор Дьокереш — автор хет-трика

    Уже на 4-й минуте Фил Фоден вывел «горожан» вперед.

    «Спортинг» смог отыграться на 38-й минуте после точного удара Виктора Дьокереша.

    В начале второго тайма хозяева вышли вперед благодаря Максимилиано Араухо.

    На 49-й минуте Дьокереш оформил дубль с пенальти. А на 81-й минуте и хет-трик!

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Спортинг — Манчестер Сити 4:1
    Голы: 0:1 Филип Фоден (4'), 1:1 Виктор Дьёкереш (38'), 2:1 Максимилиано Араухо (46'), 3:1 Виктор Дьёкереш (пенальти) (49'), 4:1 Виктор Дьёкереш (пенальти) (81') Спортинг: Франко Израэль, Зено Дебаст, Усман Дьоманде, Матеус Рейс (Йерри Юсте Ст., 75'), Мортен Юльманн, Хидемаса Морита (Дэниел Браганса, 75'), Максимилиано Араухо (Джени Катамо, 75'), Педро Гонсалвес, Франсиску Тринкан (Conrad Harder, 88'), Виктор Дьёкереш, Geovany Quenda (Eduardo Quaresma, 85') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Бернарду Силва (Илкай Гюндоган, 77'), Савиньо (Жереми Доку, 77'), Матео Ковачич (Кевин Де Брёйне, 84'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Матеус Нунес, Jahmai Simpson-Pusey Предупреждения: Матео Ковачич (45'), Педро Гонсалвес (55'), Максимилиано Араухо (73'), Савиньо (73'), Матеус Нунес (79'), Мортен Юльманн (88')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Спортинга» после этого матча стало 10 очков, а «Ман Сити» осталось семь.

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