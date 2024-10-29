«Балтика» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/fc_uralEkb
Единственный гол в этом матче забил защитник «Урала» Мингиян Бевеев на 48-й минуте.
Футбол. Россия. Кубок
Балтика — Урал 0:1
Гол: 0:1 Мингиян Бевеев (48') Балтика: Егор Любаков, Кевин Андраде, Илья Калачев, Кирилл Маляров, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Владислав Саусь, Николай Титков, Иван Зазвонкин, Алекс Фернандес, Илья Стефанович Урал: Алексей Мамин, Егор Филипенко, Владислав Малькевич, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Иван Чудин, Никита Морозов, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Эрик Бикфалви, Kuznetsov I. Предупреждения: Владислав Малькевич (45'), Владислав Саусь (62'), Иван Зазвонкин (90+2'), (90+4')
По итогам матча «Урал» пробился в четвертьфинал Кубка России Пути регионов, а «Балтика» завершила свое выступление на турнире.