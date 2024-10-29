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    Гол Бевеева обеспечил «Уралу» победу над «Балтикой» в Кубке России

    «Балтика» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор голов

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    «Урал» на чужом поле обыграл «Балтику» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забил защитник «Урала» Мингиян Бевеев на 48-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок
    Балтика — Урал 0:1
    Гол: 0:1 Мингиян Бевеев (48') Балтика: Егор Любаков, Кевин Андраде, Илья Калачев, Кирилл Маляров, Денис Терентьев, Тигран Аванесян, Владислав Саусь, Николай Титков, Иван Зазвонкин, Алекс Фернандес, Илья Стефанович Урал: Алексей Мамин, Егор Филипенко, Владислав Малькевич, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Иван Чудин, Никита Морозов, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Эрик Бикфалви, Kuznetsov I. Предупреждения: Владислав Малькевич (45'), Владислав Саусь (62'), Иван Зазвонкин (90+2'), (90+4')

    По итогам матча «Урал» пробился в четвертьфинал Кубка России Пути регионов, а «Балтика» завершила свое выступление на турнире.

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