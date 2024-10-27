«Родина» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 16-го тура российской Первой лигисыграли вничью 1:1.

На гол Александра Юшина гости ответили точным ударом Равиля Нетфуллина. Оба мяча были забиты в первом тайме.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Торпедо 1:1 Голы: 1:0 Александр Юшин (6'), 1:1 Равиль Нетфуллин (43') Родина: Ринат Шакеров, Арсен Адамов, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Йорди Рейна, Александр Юшин, Kane M., Maltsev R. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Koledin Y. Предупреждения: Ираклий Манелов (45'), Kane M. (45+1'), Александр Клещенко (68')

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После этой игры «Торпедо» набрало 30 очков и осталось на втором месте в турнирной таблице. У «Родины» теперь 20 баллов и 12-я строчка.