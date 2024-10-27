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    «Родина» и «Торпедо» сыграли вничью

    «Родина» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 16-го тура российской Первой лиги «Родина» и «Торпедо» сыграли вничью 1:1.

    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)
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    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)

    На гол Александра Юшина гости ответили точным ударом Равиля Нетфуллина. Оба мяча были забиты в первом тайме.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Торпедо 1:1
    Голы: 1:0 Александр Юшин (6'), 1:1 Равиль Нетфуллин (43') Родина: Ринат Шакеров, Арсен Адамов, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Йорди Рейна, Александр Юшин, Kane M., Maltsev R. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов, Koledin Y. Предупреждения: Ираклий Манелов (45'), Kane M. (45+1'), Александр Клещенко (68')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этой игры «Торпедо» набрало 30 очков и осталось на втором месте в турнирной таблице. У «Родины» теперь 20 баллов и 12-я строчка.

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