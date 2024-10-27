«КАМАЗ» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч на 18-й минуте провел полузащитник Иван Козлов.
Футбол. Россия. Первая лига
КамАЗ — Сочи 1:0
Гол: 1:0 Иван Козлов (18') КамАЗ: Илья Купцов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Иван Козлов, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Руслан Апеков, Максим Лаук Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Павел Мелёшин, Владимир Писарский, Илья Сафронов Предупреждения: Иван Козлов (17'), Руслан Барт (51'), Кирилл Кравцов (73'), Арсен Адамов (84')
В 17-м туре «КАМАЗ» отправится в гости к «Уфе», а «Сочи» примет «Нефтехимик».