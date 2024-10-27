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    «КАМАЗ» с минимальным счетом выиграл у «Сочи» в Первой лиге

    «КАМАЗ» — «Сочи»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 16-го тура Первой лиги по футболу «КАМАЗ» на своем поле выиграл у «Сочи» — 1:0.

    «КАМАЗ»
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    «КАМАЗ»

    Единственный мяч на 18-й минуте провел полузащитник Иван Козлов.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Иван Козлов (18') КамАЗ: Илья Купцов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Иван Козлов, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Руслан Апеков, Максим Лаук Сочи: Александр Дёгтев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Павел Мелёшин, Владимир Писарский, Илья Сафронов Предупреждения: Иван Козлов (17'), Руслан Барт (51'), Кирилл Кравцов (73'), Арсен Адамов (84')

    В 17-м туре «КАМАЗ» отправится в гости к «Уфе», а «Сочи» примет «Нефтехимик».

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