«Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

Руй Силва — голкипер «Бетиса» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч был забит на 4-й минуте в результате автогола защитника «матрасников» Хосе Марии Хименеса.
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Бетис — Атлетико 1:0
Гол: 1:0 Хосе Хименес (автогол) (4') Бетис: Руи Силва, Марк Бартра, Диего Льоренте, Ромен Перро, Пабло Форнальс, Джонни Кардозо, Серхи Альтмира, Айтор Руйбаль (Юссуф Сабали, 90'), Абде Эззальзули (Икер Лосада, 90'), Витор Уго Роке Феррейра, Эсекьель Авила (Ассане Диао, 77') Атлетико: Ян Облак, Рейнилду (Хавьер Галан, 46'), Науэль Молина, Конор Галлахер (Александр Сёрлот, 46'), Коке, Родриго Де Пауль (Тома Лемар, 84'), Аксель Витсель, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 70'), Самуэл Лино (Джулиано Симеоне, 70'), Хосе Хименес Предупреждения: Рейнилду (7'), Коке (66'), Ромен Перро (75'), Айтор Руйбаль (84'), Manuel Pellegrini (88'), Адриан (88')
После этого матча у «Бетиса» стало 18 очков и пятое место в таблице. «Атлетико» (20) располагается строкой выше.