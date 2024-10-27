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    «Бетис» победил «Атлетико» с минимальным счетом

    «Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 11-го тура испанской Примеры «Бетис» у себя дома победил «Атлетико» с минимальным счетом — 1:0.

    Руй Силва — голкипер «Бетиса»
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    Руй Силва — голкипер «Бетиса»

    Единственный мяч был забит на 4-й минуте в результате автогола защитника «матрасников» Хосе Марии Хименеса.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетико 1:0
    Гол: 1:0 Хосе Хименес (автогол) (4') Бетис: Руи Силва, Марк Бартра, Диего Льоренте, Ромен Перро, Пабло Форнальс, Джонни Кардозо, Серхи Альтмира, Айтор Руйбаль (Юссуф Сабали, 90'), Абде Эззальзули (Икер Лосада, 90'), Витор Уго Роке Феррейра, Эсекьель Авила (Ассане Диао, 77') Атлетико: Ян Облак, Рейнилду (Хавьер Галан, 46'), Науэль Молина, Конор Галлахер (Александр Сёрлот, 46'), Коке, Родриго Де Пауль (Тома Лемар, 84'), Аксель Витсель, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Анхель Корреа, 70'), Самуэл Лино (Джулиано Симеоне, 70'), Хосе Хименес Предупреждения: Рейнилду (7'), Коке (66'), Ромен Перро (75'), Айтор Руйбаль (84'), Manuel Pellegrini (88'), Адриан (88')

    После этого матча у «Бетиса» стало 18 очков и пятое место в таблице. «Атлетико» (20) располагается строкой выше.

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