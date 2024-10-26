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    Ташуев: Не знаю, как игра смотрелась в плане креатива, но в напряжении держала до конца

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итог матча против «Ростова» (3:2).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришёл с работы, ещё не успел всё оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне.

    Ребята проявили командный характер. Не знаю, как игра смотрелась в плане креатива, но в напряжении игра держала до конца. Было весело. Это будет отправной точкой», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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