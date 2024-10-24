«Рома» победила киевское «Динамо», «Айнтрахт» был сильнее РФШ в ЛЕ

Завершились два матча общего этапа Лиги Европы.

Итальянская «Рома» на своем поле с минимальным счетом одолела киевское «Динамо» — 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте с пенальти забил украинский нападающий Артем Довбик.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Рома — Динамо К 1:0 Гол: 1:0 Артем Довбик (пенальти) (23') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Анхелиньо, Никола Залевский, Ману Коне, Энцо Ле Фе (Бриан Кристанте, 53'), Никколо Писилли (Лоренцо Пеллегрини, 68'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 53'), Томмазо Бальданци (Пауло Дибала, 68') Динамо К: Руслан Нещерет, Константин Овчаренко, Александр Тымчик, Тарас Михавко, Денис Попов, Кристиан Беловар, Эдуардо Герреро (Владислав Ванат, 68'), Валентин Рубчинский (Владимир Бражко, 63'), Александр Андриевский (Николай Шапаренко, 63'), Nazar Voloshyn (Владислав Кабаев, 63'), Mykola Mykhailenko (Виталий Буяльский, 81') Предупреждения: Тарас Михавко (23'), Валентин Рубчинский (37'), Анхелиньо (44'), Владислав Кабаев (84'), Николай Шапаренко (90 + 4')

После этой победы у римлян стало 4 очка, а «Динамо» идет внизу таблицы с 0 очков.

Календарь и таблица Лиги Европы

Немецкий «Айнтрахт» с большим трудом одержал победу над латвийским РФШ — 1:0.

«Орлы» смогли забить единственный мяч на 79-й минуте после точного удара Уго Ларссона, а голевую передачу ему отдал Омар Мармуш.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Айнтрахт Ф — РФШ 1:0 Гол: 1:0 Хуго Ларссон (79') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Орель Аменда, Робин Кох, Нильс Нкунку, Тута (Эйе Скири, 82'), Эрик Эбимбе (Ансгар Кнауфф, 73'), Махмуд Дахуд (Хуго Ларссон, 46'), Джан Узун (Уго Экитике, 57'), Игор Матанович (Жан-Маттео Баойя, 73'), Омар Мармуш РФШ: Фабрис Ондоа, Херди Пренга, Робертс Савалниекс, Янис Икаунекс, Дмитрий Зеленков (Мартиньш Кигурс, 83'), Стефан Панич, Харуна Нжие, Седрик Куадио (Элвис Стуглис, 83'), Лаша Одишария, Adam Markhiyev, Ziga Lipuscek Предупреждение: Хуго Ларссон (86')

У «Айнтрахта» стало 7 очков, у РФШ осталось одно.