1-й таймФенербахче — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
    Все новости спорта

    «Рома» победила киевское «Динамо», «Айнтрахт» был сильнее РФШ в ЛЕ

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Рома Футбол Испании Динамо Киев Футбол Украины Айнтрахт Франкфурт Футбол Германии РФШ Рига
    Завершились два матча общего этапа Лиги Европы.

    Артем Довбик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Довбик

    Итальянская «Рома» на своем поле с минимальным счетом одолела киевское «Динамо» — 1:0.

    Единственный мяч на 23-й минуте с пенальти забил украинский нападающий Артем Довбик.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Рома — Динамо К 1:0
    Гол: 1:0 Артем Довбик (пенальти) (23') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Анхелиньо, Никола Залевский, Ману Коне, Энцо Ле Фе (Бриан Кристанте, 53'), Никколо Писилли (Лоренцо Пеллегрини, 68'), Артем Довбик (Эльдор Шомуродов, 53'), Томмазо Бальданци (Пауло Дибала, 68') Динамо К: Руслан Нещерет, Константин Овчаренко, Александр Тымчик, Тарас Михавко, Денис Попов, Кристиан Беловар, Эдуардо Герреро (Владислав Ванат, 68'), Валентин Рубчинский (Владимир Бражко, 63'), Александр Андриевский (Николай Шапаренко, 63'), Nazar Voloshyn (Владислав Кабаев, 63'), Mykola Mykhailenko (Виталий Буяльский, 81') Предупреждения: Тарас Михавко (23'), Валентин Рубчинский (37'), Анхелиньо (44'), Владислав Кабаев (84'), Николай Шапаренко (90 + 4')

    После этой победы у римлян стало 4 очка, а «Динамо» идет внизу таблицы с 0 очков.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Немецкий «Айнтрахт» с большим трудом одержал победу над латвийским РФШ — 1:0.

    «Орлы» смогли забить единственный мяч на 79-й минуте после точного удара Уго Ларссона, а голевую передачу ему отдал Омар Мармуш.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Айнтрахт Ф — РФШ 1:0
    Гол: 1:0 Хуго Ларссон (79') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Орель Аменда, Робин Кох, Нильс Нкунку, Тута (Эйе Скири, 82'), Эрик Эбимбе (Ансгар Кнауфф, 73'), Махмуд Дахуд (Хуго Ларссон, 46'), Джан Узун (Уго Экитике, 57'), Игор Матанович (Жан-Маттео Баойя, 73'), Омар Мармуш РФШ: Фабрис Ондоа, Херди Пренга, Робертс Савалниекс, Янис Икаунекс, Дмитрий Зеленков (Мартиньш Кигурс, 83'), Стефан Панич, Харуна Нжие, Седрик Куадио (Элвис Стуглис, 83'), Лаша Одишария, Adam Markhiyev, Ziga Lipuscek Предупреждение: Хуго Ларссон (86')

    У «Айнтрахта» стало 7 очков, у РФШ осталось одно.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Астана» сохранит ворота на замке?
  • ТНС — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «АЗ Алкмар»?
  • «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Минчане продлят проигрышную серию ХИКа?
  • ХИК — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ТНС — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ХИК — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры