«Акрон» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче группового этапа Кубка России Путь РПЛпроиграл на своем полесо счетом 0:1.

Автором единственного забитого мяча на 8-й минуте стал Дардан Шабанхаджай, а голевую передачу ему отдал Александр Зотов.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Акрон — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Дардан Шабанхаджай (8') Акрон: Дмитрий Нагаев, Пауло Витор, Никита Баранок, Роберто Фернандес, Максим Палиенко, Владимир Москвичёв, Артур Галоян, Владимир Хубулов, Дмитрий Пестряков, Иван Тимошенко, Мавис Чибота Рубин: Евгений Ставер, Константин Нижегородов, Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Руслан Безруков, Умарали Рахмоналиев, Марат Апшацев, Александр Зотов, Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич, Vasiljev N. Предупреждения: Дмитрий Пестряков (27'), Умарали Рахмоналиев (39'), Владимир Хубулов (39'), Константин Савичев (89')

«Рубин» в итоге занял второе место и будет играть в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон» (8) опустился на третью позицию и будет выступать в Пути регионов.