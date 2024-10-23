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    Флориан Вирц«Брест» — «Байер». Онлайн
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    «Акрон» уступил дома «Рубину» в Кубке России

    «Акрон» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче группового этапа Кубка России Путь РПЛ «Акрон» проиграл на своем поле «Рубину» со счетом 0:1.

    Дардан Шабанхаджай
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    Дардан Шабанхаджай

    Автором единственного забитого мяча на 8-й минуте стал Дардан Шабанхаджай, а голевую передачу ему отдал Александр Зотов.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Акрон — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Дардан Шабанхаджай (8') Акрон: Дмитрий Нагаев, Пауло Витор, Никита Баранок, Роберто Фернандес, Максим Палиенко, Владимир Москвичёв, Артур Галоян, Владимир Хубулов, Дмитрий Пестряков, Иван Тимошенко, Мавис Чибота Рубин: Евгений Ставер, Константин Нижегородов, Егор Тесленко, Рустам Ашурматов, Руслан Безруков, Умарали Рахмоналиев, Марат Апшацев, Александр Зотов, Дардан Шабанхаджай, Никола Чумич, Vasiljev N. Предупреждения: Дмитрий Пестряков (27'), Умарали Рахмоналиев (39'), Владимир Хубулов (39'), Константин Савичев (89')

    «Рубин» в итоге занял второе место и будет играть в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон» (8) опустился на третью позицию и будет выступать в Пути регионов.

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