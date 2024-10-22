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    Месси повторил рекорд МЛС

    Футбол MLS Интер Майами
    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси повторил рекорд МЛС по числу наград Лучшему игроку матча за один сезон регулярного чемпионата.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    До этого нападающий вышел на замену в заключительном матче «регулярки» с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) и оформил хет-трик, став лучшим игроком встречи по версии MLS.

    Как сообщает пресс-служба лиги, Месси в 6-й раз был признан лучшим игроком матча за этот сезон, что является повторением рекорда Джейсона Крайса, установленного в 1999 году.

    Месси в этом сезоне поучаствовал в 18 встречах за «Интер Майами». В них аргентинец сумел записать на свой счет 20 голов и оформить 10 результативных передач.

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