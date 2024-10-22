Месси повторил рекорд МЛС

Форвард «Интер Майами»повторил рекорд МЛС по числу наград Лучшему игроку матча за один сезон регулярного чемпионата.

До этого нападающий вышел на замену в заключительном матче «регулярки» с «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2) и оформил хет-трик, став лучшим игроком встречи по версии MLS.

Как сообщает пресс-служба лиги, Месси в 6-й раз был признан лучшим игроком матча за этот сезон, что является повторением рекорда Джейсона Крайса, установленного в 1999 году.

Месси в этом сезоне поучаствовал в 18 встречах за «Интер Майами». В них аргентинец сумел записать на свой счет 20 голов и оформить 10 результативных передач.