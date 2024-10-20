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    Слот — об игре с «Челси»: Самый сложный для нас матч

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своего клуба в матче АПЛ над «Челси» (2:1) и назвал ее тяжелейшей.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Многие другие матчи тоже были сложными, но этот, возможно, получился самым сложным из-за того, сколько у них хороших футболистов и какая у них структура. Нам пришлось биться изо всех сил, чтобы довести игру до победы.

    Мы очень надежно оборонялись всей командой. Прекрасная работоспособность. Игра усложнилась из-за того, что, по-моему, были приняты определенные решения не в нашу пользу, в особенности неназначение пенальти в конце первого тайма.

    Повести 2:0 к перерыву — это было бы совсем другое дело. Затем мы пропустили, но снова проявили себя и забили второй гол.

    Чем лучше твой соперник, тем больше нужно биться. В АПЛ очень много хороших команд, так что если ты хочешь побеждать, то должен бороться и надеяться на то, что индивидуальные качества игроков сыграют определяющую роль. Мы показали себя — это главное», — сказал главный тренер «Ливерпуля».

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