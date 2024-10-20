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    «Интер Майами» разгромил «Нью‑Инглэнд Революшн», Месси оформил хет-трик

    «Интер Майами» — «Нью‑Инглэнд Революшн»: счет матча 6:2, обзор голов

    Футбол MLS Интер Майами
    «Интер Майами» принимал «Нью‑Инглэнд Революшн» в заключительном матче регулярного чемпионата МЛС. Хозяева разгромили соперника со счетом 6:2.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    У победителей хет‑триком отметился форвард Лионель Месси. Дубль в активе уругвайца Луиса Суареса, еще один гол забил Бенджамин Кремаски.

    У гостей отличились Лука Лангони и Дилан Борреро.

    «Интер Майами» в 34 матчах набрал 74 очка и лидирует в Восточной конференции.

    Футбол. США. MLS
    Интер Майами — Нью-Инглэнд Революшн 6:2
    Голы: 0:1 Luca Langoni (2'), 0:2 Дилан Борреро (34'), 1:2 Луис Суарес (40'), 2:2 Луис Суарес (43'), 3:2 Бенджамин Кремаски (58'), 4:2 Лионель Месси (78'), 5:2 Лионель Месси (81'), 6:2 Лионель Месси (89') Интер Майами: Дрейк Коллендер, Марсело Вейгандт (Айан Фрай, 90'), Томас Авилес, Жорди Альба, Янник Брайт, Серхио Бускетс, Бенджамин Кремаски (Леонардо Кампана, 87'), Юлиан Грессель (Лионель Месси, 58'), Роберт Тэйлор (Диего Гомес, 57'), Давид Мартинес (Ноа Аллен, 87'), Луис Суарес Нью-Инглэнд Революшн: Альяж Ивачич, Уилл Сэндс, Дэвид Ромни, Хавьер Арреага, Брэндон Бай, Дилан Борреро, Мэтт Польстер, Альхассан Юсуф, Джакомо Вриони (Бобби Вуд, 59'), Эсмир Байрактаревич (Эммануэль Боатенг, 88'), Luca Langoni (Начо Хиль, 87')

    «Нью‑Инглэнд Революшн» (31) идет на 14-й строчке.

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