Примера. «Сельта» примет «Реал», «Атлетико» сыграет дома с «Леганесом», а «Барселона» — с «Севильей»

«Алавес» — «Вальядолид»
18 октября, пятница, 22:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетик» Б — «Эспаньол»
19 октября, суббота, 15:00 мск
«Осасуна» — «Бетис»
19 октября, суббота, 17:15 мск
«Жирона» — «Реал Сосьедад»
19 октября, суббота, 19:30 мск
«Сельта» — «Реал Мадрид»
19 октября, суббота, 22:00 мск
«Мальорка» — «Райо Вальекано»
20 октября, воскресенье, 15:00 мск
«Атлетико» — «Леганес»
20 октября, воскресенье, 17:15 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Вильярреал» — «Хетафе»
20 октября, воскресенье, 19:30 мск
«Барселона» — «Севилья»
20 октября, воскресенье, 22:00 мск