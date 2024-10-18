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    Примера. «Сельта» примет «Реал», «Атлетико» сыграет дома с «Леганесом», а «Барселона» — с «Севильей»

    Обзор матчей 10-го тура испанской Примеры

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    Матчи 10-го тура испанской Примеры пройдут с 18 по 21 октября

    «Алавес» — «Вальядолид»

    18 октября, пятница, 22:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» Б — «Эспаньол»

    19 октября, суббота, 15:00 мск

    «Осасуна» — «Бетис»

    19 октября, суббота, 17:15 мск

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    19 октября, суббота, 19:30 мск

    «Сельта» — «Реал Мадрид»

    19 октября, суббота, 22:00 мск

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    «Мальорка» — «Райо Вальекано»

    20 октября, воскресенье, 15:00 мск

    «Атлетико» — «Леганес»

    20 октября, воскресенье, 17:15 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Вильярреал» — «Хетафе»

    20 октября, воскресенье, 19:30 мск

    «Барселона» — «Севилья»

    20 октября, воскресенье, 22:00 мск

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    21 октября, понедельник, 22:00 мск

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