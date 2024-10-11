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    Босния и Герцеговина — Германия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Босния и Герцеговина — Германия

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    Кай Хаверц
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    Кай Хаверц
    Сборные Боснии и Герцеговины и Германии сыграют между собой в рамках 3-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Босния и Герцеговина

    Сборная Боснии и Герцеговины вернулась в Лигу А спустя один сезон. После двух туров новой кампании Лиги наций «сине-желтые» набрали одно очко, расположившись на третьем месте в турнирной таблице.

    На старте турнира боснийцы в Эйндховене были разгромлены сборной Нидерландов (2:5). Во втором туре подопечные Сергея Барбареза сыграли в нулевую ничью с Венгрией в гостях (0:0).

    Германия

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    Сборная Германии возглавляет квартет Лиги наций, в котором также находятся национальные команды Нидерландов, Боснии и Герцеговины и Венгрии. Подопечные Юлиана Нагельсманна набрали четыре очка в двух турах.

    В первом матче немецкая сборная дома не оставила шансов Венгрии, забив в ворота соперника пять безответных мячей — 5:0. В следующей игре против сборной Нидерландов в Амстердаме была зафиксирована боевая ничья — 2:2.

    Личные встречи

    Сборная Боснии и Герцеговины и Германии дважды встречались между собой в товарищеских матчах. В 2002 году была зафиксирована ничья (1:1), а в 2010 году победу отпраздновала немецкая сборная — 3:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия с коэффициентом 2.25.

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