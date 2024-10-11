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    Сможет ли Босния противостоять Германии?

    Босния и Герцеговина — Германия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.25. 11.10.2024

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    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Германия
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    Йозуа Киммих — полузащитник сборной Германии
    В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет Германию. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 11 Октября 2024 года

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •  Босния и Герцеговина 21:45 Германия

    Германия

  • Берлин
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    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в таблице третьей группе Лиги наций с 1-м очком в активе после 2-х туров. Босния и Герцеговина отстает от первой строчки на 3 пункта.

    Сборная пропустила довольно много голов на старте группового этапа. Босния и Герцеговина имеет в своем активе 5 пропущенных и 2 забитых.

    Босния и Герцеговина — Германия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре группового этапа Лиги наций сборная сыграла вничью с Венгрией (0:0). Матчем ранее Босния и Герцеговина крупно проиграла Нидерландам со счетом 2:5.

    Сборная не может победить на протяжении 8-и последних матчей во всех турнирах, за этот период Босния 7 раз проиграла и однажды сыграла вничью. В последних 5-и встречах команда пропустила 11 голов.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Босния и Герцеговина вел борьбу за очки с Венгрией, но не смог набрать драгоценные 3 очка. В предстоящем матче против Германии будет очень тяжело зацепиться за результат.

    В сборной до сих пор выступает 38-летний нападающий Эдин Джеко. За 2 матча в Лиге наций форвард забил гол и является одним из лидеров Боснии и Герцеговины.

    Германия

    Турнирное положение: Сборная делит 1-ю строчку на групповой этапе Лиги наций с Нидерландами, набрав за 2 тура 4 балла. Германия стартовала на турнире довольно уверенно.

    Команда является одной из самых результативных в Лиге наций, забив за 2 встречи 7 голов. При этом, Германия пропустила всего 2 мяча.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций бундестим сыграла вничью с Нидерландами (2:2), упустив минимальное преимущество на 50-й минуте. До этого Германия разгромила Венгрию со счетом 5:0.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах у немецкой сборной только 1 поражение, а также команда по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период Германия забила 11 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: Этим летом немецкая сборная дошла до финала Евро-2024, а сейчас поборется за титул Лиги наций.

    В последнем очном матче Германия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1 в 2010-м году. На этот раз бундестим также является безусловным фаворитом.

    Статистика для ставок

    • Германия стабильно пробивает тотал 2.5 больше в Лиге наций

    • Босния и Герцеговина не может победить на протяжении 8-и последних матчей

    • В единственной очной встрече за последние 20 лет Германия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.30, победа Боснии и Герцеговины — 10.50, ничья — 6.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.55 соответственно.

    Прогноз: Германия гораздо сильнее своего соперника. Прогнозируем убедительную победу бундестим в предстоящем матче.

    Ставка: Победа сборной Германии с форой (-2) за 2.25.

    Прогноз: Ожидается результативный матч. Германия стабильно забивает довольно много голов.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.80.

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    Босния и Герцеговина — Германия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Босния противостоять Германии?
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