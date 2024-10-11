В рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А) сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет Германию. Поединок пройдет 11 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Сборная занимает 3-е место в таблице третьей группе Лиги наций с 1-м очком в активе после 2-х туров. Босния и Герцеговина отстает от первой строчки на 3 пункта.

Сборная пропустила довольно много голов на старте группового этапа. Босния и Герцеговина имеет в своем активе 5 пропущенных и 2 забитых.

Последние матчи: В прошлом туре группового этапа Лиги наций сборная сыграла вничью с Венгрией (0:0). Матчем ранее Босния и Герцеговина крупно проиграла Нидерландам со счетом 2:5.

Сборная не может победить на протяжении 8-и последних матчей во всех турнирах, за этот период Босния 7 раз проиграла и однажды сыграла вничью. В последних 5-и встречах команда пропустила 11 голов.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Босния и Герцеговина вел борьбу за очки с Венгрией, но не смог набрать драгоценные 3 очка. В предстоящем матче против Германии будет очень тяжело зацепиться за результат.

В сборной до сих пор выступает 38-летний нападающий Эдин Джеко. За 2 матча в Лиге наций форвард забил гол и является одним из лидеров Боснии и Герцеговины.

Германия

Турнирное положение: Сборная делит 1-ю строчку на групповой этапе Лиги наций с Нидерландами, набрав за 2 тура 4 балла. Германия стартовала на турнире довольно уверенно.

Команда является одной из самых результативных в Лиге наций, забив за 2 встречи 7 голов. При этом, Германия пропустила всего 2 мяча.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций бундестим сыграла вничью с Нидерландами (2:2), упустив минимальное преимущество на 50-й минуте. До этого Германия разгромила Венгрию со счетом 5:0.

В последних 5-и матчах во всех турнирах у немецкой сборной только 1 поражение, а также команда по 2 раза сыграла вничью и победила. За этот период Германия забила 11 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: Этим летом немецкая сборная дошла до финала Евро-2024, а сейчас поборется за титул Лиги наций.

В последнем очном матче Германия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1 в 2010-м году. На этот раз бундестим также является безусловным фаворитом.

Статистика для ставок

Германия стабильно пробивает тотал 2.5 больше в Лиге наций

Босния и Герцеговина не может победить на протяжении 8-и последних матчей

В единственной очной встрече за последние 20 лет Германия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Германии — 1.30, победа Боснии и Герцеговины — 10.50, ничья — 6.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.55 соответственно.

Прогноз: Германия гораздо сильнее своего соперника. Прогнозируем убедительную победу бундестим в предстоящем матче.

Ставка: Победа сборной Германии с форой (-2) за 2.25.

Прогноз: Ожидается результативный матч. Германия стабильно забивает довольно много голов.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.80.